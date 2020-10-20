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Espreso.tvСпортСуркисы - позор "Динамо": ультрас повесили провокационный баннер на матче Лиги чемпионов

Суркисы - позор "Динамо": ультрас повесили провокационный баннер на матче Лиги чемпионов


фото: champion.com.ua
Сегодня, 20 октября, в 1-м туре Лиги чемпионов киевское "Динамо" принимает туринский "Ювентус"

Об этом сообщает "Чемпион".

На трибунах НСК "Олимпийский" присутствуют и ультрас, которые решили поддержать "Динамо". Болельщики киевского клуба вывесили баннеры: "Суркисы - позор "Динамо" и "Луческу уходи".

Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

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