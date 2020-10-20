США расширят санкции против "Северного потока-2"
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Указано, что они коснутся компаний, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на суда, участвующие в проекте.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с разделом 7503 Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) должны подавать в Конгресс США доклады с перечнем судов, занимавшихся укладкой труб для "Северного потока-2" или "Турецкого потока" на глубине 100 футов или более, а также перечень иностранных субъектов, которые сознательно продавали, арендовали или предоставляли эти суда для строительства этих проектов.
Сегодня в Госдепе разъяснили, как трактуют фразу "сознательно предоставляют (предоставляли) эти суда для строительства такого проекта". В ведомстве отметили, что под это определение могут попасть "иностранные фирмы или лица, предоставляющие определенные услуги или товары, которые необходимы или имеют существенное значение для предоставления или эксплуатации судна, участвующего в процессе укладки труб для таких проектов".
"Такая деятельность, подпадающая под санкции в соответствии с PEESA, может включать, помимо прочего, предоставление услуг или средств для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирования модернизации или установки оборудования для этих судов. Государственный департамент и министерство финансов готовы использовать весь спектр санкций, чтобы остановить строительство этих трубопроводов", - подчеркнули в Госдепе США.
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