США расширят санкции против "Северного потока-2"

20 октября, 2020, 16:01

Госдепартамент США объявил о расширении санкций против проекта по строительству газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Указано, что они коснутся компаний, которые предоставляют услуги или финансирование для установки оборудования на суда, участвующие в проекте.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с разделом 7503 Закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA) должны подавать в Конгресс США доклады с перечнем судов, занимавшихся укладкой труб для "Северного потока-2" или "Турецкого потока" на глубине 100 футов или более, а также перечень иностранных субъектов, которые сознательно продавали, арендовали или предоставляли эти суда для строительства этих проектов.

Сегодня в Госдепе разъяснили, как трактуют фразу "сознательно предоставляют (предоставляли) эти суда для строительства такого проекта". В ведомстве отметили, что под это определение могут попасть "иностранные фирмы или лица, предоставляющие определенные услуги или товары, которые необходимы или имеют существенное значение для предоставления или эксплуатации судна, участвующего в процессе укладки труб для таких проектов".

"Такая деятельность, подпадающая под санкции в соответствии с PEESA, может включать, помимо прочего, предоставление услуг или средств для модернизации или установки оборудования для этих судов или финансирования модернизации или установки оборудования для этих судов. Государственный департамент и министерство финансов готовы использовать весь спектр санкций, чтобы остановить строительство этих трубопроводов", - подчеркнули в Госдепе США.

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