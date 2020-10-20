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Espreso.tvОбществоШвеция запретила оборудование китайских компаний ZTE и Huawei для сети 5G

Швеция запретила оборудование китайских компаний ZTE и Huawei для сети 5G


фото: reuters
Шведские власти запретили местным операторам связи использовать оборудование от китайских поставщиков Huawei или ZTE для своих сетей 5G

Об этом сообщает Politico.

"Новые установки и новая реализация центральных функций для использования радио в диапазонах частот не должны выполняться с продуктами поставщиков Huawei или ZTE", - заявил шведский орган почтовой связи и телекоммуникаций, объявляя об условиях аукционов спектра для двух ключевых диапазонов частот 5G.

Регулятор заявил, что запрет отвечает "оценкам шведских вооруженных сил и шведской службы безопасности".

Власти Швеции ранее также требовали от операторов постепенного вывода из сети всех продуктов Huawei и ZTE до января 2025 года.

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Запрет коснется значительных частей сетей 5G, включая ключевые части сети радиодоступа, сети передачи данных, базовой сети и сети обслуживания. Это означает, что ограничения выходят за рамки того, что приняли другие страны, запрещая китайским поставщикам только "основные" части сетей 5G, но позволяя китайский комплект во многих частях "радиодоступа".

В Швеции есть производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson, который является крупнейшим конкурентом Huawei. Но Huawei, тем не менее, завоевал прочные позиции на рынке 4G в стране.

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