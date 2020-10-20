СБУ изъяла в Одессе 750 кг "боевого наркотика" ИГ "на сумму $ 30 млн

20 октября, 2020, 13:44

Служба безопасности Украины блокировала транзит через Украину 750 кг психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ блокировала в Одессе транзит через Украину 750 кг психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства". На черном рынке товар оценивается более чем в $ 30 млн.

В ходе спецоперации оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовали переправку двое жителей Одессы и Львова.

"Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна. Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт" Южный ", где был скрыт в контейнере со сладостями, и контролировали все действия злоумышленников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого дельцы переместили груз в складское помещение. Для переправки наркотика в одной из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который скрыли пакеты с психотропных. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.

По информации ведомства, фигуранты были задержаны после декларирования груза в таможенных органах. Один из них был задержан во время вылета из Одессы, второй - по месту жительства. Правоохранители изъяли контейнеры с наркотиком.

Сейчас решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb