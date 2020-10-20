СБУ: террористы в ОРЛО насильно заставляют людей вступать в свои ряды, иначе - репрессии
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время досудебного следствия установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки через запрет выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат.
В СБУ подчеркнули, что отказ от постановки на "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий.
Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники через угрозы и запугивания заставляли мужчину становиться на учет в так называемом военкомате террористов "ЛНР" и принимать "присягу".
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.
Досудебное расследование проводят следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
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