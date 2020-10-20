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Espreso.tvОбществоСБУ разоблачила пророссийскую преступную группу, которая переделывала спортпистолеты в оружие

СБУ разоблачила пророссийскую преступную группу, которая переделывала спортпистолеты в оружие


фото: СБУ
20 октября в СБУ рассказали о пресечении деятельности пророссийского группировки, переделывавшей стартовые пистолеты в боевое оружие

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, сбывавшей оружие и боеприпасы.

СБУ установила, что его фигуранты также входили в одно из общественных объединений, которое курируется из России. У организаторов группы выявлены документы, подтверждающие их участие в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси". Оно пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, оборудование и черновые записи.

В СБУ заявили, что по оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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