С начала действия программы "5-7-9%" банки выдали кредитов на более 10 млрд грн, - Минфин

20 октября, 2020, 10:17

С начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали льготных кредитов на общую сумму 10,8 млрд грн

Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, с момента старта программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали более 4,5 тыс. Займов на загльну сумму 10,8 млрд грн. В частности, 7,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,1 млрд предприниматели получили на капитальные инвестиции и 721 млн грн в качестве антикризисных кредитов под 3%.

Отмечается, что за последнюю неделю банки выдали 234 кредита на общую сумму в 463 млн грн. В частности, 215 млн грн из этой суммы - это сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов, 111 млн грн - выданные банками инвестиционные кредиты, 102 млн грн - займы на пополнение оборотных средств.

По информации прессслужбы, больше кредитов выдали ПриватБанк - 1160 на общую сумму 818 млн грн, Укргазбанк - 783 кредиты на сумму 1.5 млрд грн, Ощадбанк - 717 кредитов на сумму 959 млн грн.

Наибольшие по сумме портфеле в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" сформировали коммерческие банки. В частности, Райффайзен Банк Аваль (2,5 млрд грн), Креди Агриколь Банк (1,4 млрд грн) и ПУМБ (1,4 млрд грн).

Напомним, Кабинет министров Украины согласовал начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля 2020 .

Государственная кредитная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" введена с целью упрощения доступа малого и среднего бизнеса к банковскому кредитованию. В рамках программы действуют три процентные ставки - пять, семь и девять процентов годовых в зависимости от даты основания бизнеса и его размера.

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