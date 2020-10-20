Российские спецслужбы пытались сорвать Олимпийские игры в Пхенчхан и Токио, - The Guardian
Об этом сообщает The Guardian .
Национальный центр кибербезопасности Великобритании провел совместную операцию с американской разведкой и выяснил, что действия российской киберразведку были направлены против оргкомитета Олимпиады в Токио, логистических служб и спонсоров Игр.
Кроме этого, Россия стремилась сорвать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.
Срыв летних и зимних Олимпийских игр должен был быть проведен отдаленно подразделением ГРУ. В Пхенчхан кибер-подразделение ГРУ пыталось замаскироваться под северокорейских и китайских хакеров.
Целью кибератаки должна была стать церемония открытия Игр, слом официального сайта Олимпиады и отключения Wi-Fi на стадионе.
В число основных целей также входили вещатели, горнолыжный курорт, официальные лица Олимпийских игр, поставщики услуг и спонсоры Игр-2018, объекты атак были не только в Южной Корее.
Атака в 2018 году была предотвращена благодаря тому, что ІТ-специалисты отключили зараженные компьютеры и полностью заменили их.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб уже назвал действия российских спецслужб циничными.
"Действия ГРУ против Олимпийских и Паралимпийских игр циничные и неразумные. Мы осуждаем их самым решительным образом. Великобритания продолжит работать с нашими союзниками, чтобы выявить и противодействовать будущим злонамеренным кибератакам", - заверил Рааб.
- Напомним, 13 октября правительство Норвегии заявило, что российские хакеры осуществили кибератаке на парламент страны.
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