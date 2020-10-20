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Espreso.tvОбществоРоссийском пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года

Российском пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года


фото: Російські ЗМІ
Телеведущему "Россия-1", генеральному директору телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города Украины.

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