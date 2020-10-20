Российском пропагандисту Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года
Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.
Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова не поступало.
В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Напомним, что в столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", Борис Корчевников, который посещал оккупированный Россией Крым.
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-