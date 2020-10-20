Россия перевезла в Крым 0,5 млн своих граждан, - Джапарова

20 октября, 2020, 21:26

По крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности

Об этом во время виртуального круглого стола заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, сообщает Укринформ.

"В том, что касается Крыма - оккупанты превратили его в военную базу, и любое действие России, в частности, любой инфраструктурный проект, имеют очевидное военное назначение. Даже те дороги, которые они построили в Крыму, предназначены для усиления их военного присутствия", - отметила Джапаров.

По ее словам, еще одна особенность поведения российских оккупантов - активная колонизация полуострова, которая происходит прямо сейчас.

"Они вытесняют украинское население из Крыма. С другой стороны, они заводят туда российских граждан. У нас есть разные цифры, но даже по российской статистике 100 тысяч с чем-то россиян заехали в Крым, но неофициальная цифра в пять раз выше. Мы считаем, что по крайней мере полмиллиона российских граждан есть уже сейчас в Крыму, и это, безусловно, является огромной угрозой для национальной безопасности", - подчеркнула дипломат.