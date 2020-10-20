"Из-за циркуляции и цикличности вируса" Ляшко назвал причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине
Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.
"Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболеваемости на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - отметил Ляшко.
По его словам, ситуация с коронавируса в стране будет ухудшаться и дальше, если общество не будет соблюдать все требования, прописанные Минздравом.
"В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которых следует придерживаться каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем соблюдать элементарные правила предотвращения коронавируса, то количество больных будет стремительно расти", - отметил Ляшко.
- Напомним, в течение суток 19 октября был зафиксирован 5 469 новых случаев коронавируса, 113 пациентов умерли, 3 044 - выздоровели.
- Также Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине штаба по противодействию распространению COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.
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