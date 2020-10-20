"Из-за циркуляции и цикличности вируса" Ляшко назвал причины ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине

20 октября, 2020, 16:59

Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что увеличение количества новых случаев COVID-19 в Украине связано с циркуляцией вируса и его цикличностью

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

"Мы сейчас наблюдаем значительное увеличение количества больных коронавирусом и это в первую очередь из-за циркуляции и цикличности самого вируса. Сейчас мы можем наблюдать рост заболеваемости на примере целого ряда стран в Европе. В Италии, Франции, Испании, Нидерландах, Словакии уже введены противоэпидемические ограничения для стабилизации ситуации", - отметил Ляшко.

По его словам, ситуация с коронавируса в стране будет ухудшаться и дальше, если общество не будет соблюдать все требования, прописанные Минздравом.

"В Украине сейчас действует адаптивный карантин, в рамках которого регионы делятся на карантинные зоны по уровню распространения COVID-19. Есть четко прописанные противоэпидемические нормы, которых следует придерживаться каждому. Поэтому, призываю каждого пользоваться средствами индивидуальной защиты: носите маски, придерживайтесь социальной дистанции, используйте антисептики. Ведь, если мы не будем соблюдать элементарные правила предотвращения коронавируса, то количество больных будет стремительно расти", - отметил Ляшко.

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