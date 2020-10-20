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Espreso.tvОбщество"Власть украла год у пациентов, ожидающих препараты медицинского каннабиса": активисты анонсировали митинг под ОПУ

"Власть украла год у пациентов, ожидающих препараты медицинского каннабиса": активисты анонсировали митинг под ОПУ

21 октября в 19:00 активисты призывают на акцию под Офис президента "Те, кто терпят. Разговор с президентом о медицинском каннабисе"

Приглашение на событие распространила в Facebook активистка "Демсокиры" Кристина Морозова.

"Ставить вопрос нужно не "Позволить ли нам медицинский каннабис для тяжелобольных пациентов?", а "Как нам облегчить состояние пациентов, которым больно?" И тогда ты начнешь напрягать свои мозги, привлечешь врачей, пациентские организации, экспертное сообщество и сам выйдешь на решение, что Украине нужна легализация медицинского каннабиса", - отметила она.

По ее словам, именно так должен стоять вопрос о разрешении лечения медицинским каннабисом, если цель - найти решение, а не мобилизовать электорат.

"Если боишься, что такое разумное непопулистское решение ударит по твоему рейтингу, сними сериал о том, как медицинский каннабис спасает людей. Запиши видео, отправь своих 200 депутатов в регионы. Но после того, как будет принято правильное решение. После того, как свою работу сделают врачи и эксперты, после того, как услышишь тех, кто больше не может ждать", - добавила Морозова.

На акции под Офисом президента в исполнении Evening Joy Quartet прозвучат произведения Сергея Рахманинова, Фредерика Шопена, Филиппа Гласса, Франца Шуберта.

"В обрамлении камерной музыки будет представлено обращение украинских медицинских пациентов", - говорится в описании события.

Организаторами акции выступают общественные организации "Ветераны за медицинский каннабис", "Афина. Женщины против рака" и "Конопляный марш свободы".

"С прошлой осени в Украине полностью остановлена реализация положений Стратегии государственной политики в отношении наркотиков об урегулировании научных исследований каннабиноидов как анальгетиков и других лекарственных средств", - заявляют организаторы.

По их словам, властью заблокированы решения вопроса доступа тяжелобольных к препаратам медицинского каннабиса.

"У пациентов, ожидающих препаратов медицинского каннабиса, властью украден год. Законопроект так и не зарегистрирован, парализованы соответствующие инициативы правительства. Вместо решения вопроса тема медицинского каннабиса становится предметом информационных спекуляций", - говорится в заявлении на странице события в Facebook.

"В октябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон о легализации медицинского каннабиса не ко времени. "Те, кто хотят - потерпят..." - эта цитата отразилась на судьбах сотен тысяч тяжелобольных украинцев, чье право на жизнь, защиту своего здоровья и доступ к эффективному лечению и продолжает нарушаться. За год тема медицинского каннабиса стала "табу" для правительственных экспертов в сфере здравоохранения, а украинцы почувствовали радикальное изменение риторики - вопрос доступа больных к лекарствам от правительства комментируют исключительно полицейские чиновники", - добавили организаторы акции.

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