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Espreso.tvОбщество"Россия является одним из крупнейших разрушителей Интернета": Помпео призвал мир помочь США наказать хакеров ГРУ

"Россия является одним из крупнейших разрушителей Интернета": Помпео призвал мир помочь США наказать хакеров ГРУ

Госсекретарь США Майк Помпео призвал мировое сообщество поддержать США в привлечении к ответственности хакеров Главного управления разведки Генштаба РФ, которых Минюст США обвиняет в кибератаках по всему миру

Об этом говорится в заявлении Помпео, обнародованном на сайте Госдепартамента США .

"Россия, которая представляет из себя поборника стабильности в киберпространстве, на самом деле является одним из крупнейших разрушителей глобального Интернета. Мы призываем Россию прекратить своей безответственном поведении. Кроме того, мы призываем все государства, которые хотят видеть большую стабильность в киберпространстве, присоединиться к нам и помочь привлечь к ответственности обвиняемых сегодня человек ", - говорится в заявлении Помпео.

Помпео напомнил об убытках от вируса NotPetya 2017 года, с помощью которого россияне атаковали инфраструктуру Украины и действие которого распространилась на страны Европы, Азии и Америки, кибератаке организаций, которые расследовали отравление российского ексрозвидника Сергея Скрипача российской военной ядом "Новичок", кибератаки государственных и частных структур в Грузии и вмешательства в выборы во Франции.

"Действия ГРУ помешали предоставлению критически важных инфраструктурных услуг населению, в том числе в транспорте и здравоохранении. Нацеленность ГРУ на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года, после того как Россию наказали за нарушение антидопинговых норм, свидетельствует о готовности России использовать кибернетические возможности для агрессии против тех, кто привлекает ее к ответственности за преступное поведение. Очередная кибератака ГРУ, описанная в обвинительном заключении, привела к срыву критических сетей электрораспред и финансовых услуг в Украине ", - добавил Помпео.

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