"Минкульт рекомендует к чтению": Ткаченко поддержал книгу Кипиани "Дело Василия Стуса"
20 октября, 2020, 12:15
Председатель Минкульта Александр Ткаченко пообещал, что лично закупит часть нового тиража книги "Дело Василия Стуса" для украинских библиотек, пока дело будет на рассмотрении в суде
Об этом глава министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Facebook.
"Создатель" темников "решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции ", - заявил Ткаченко.
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"Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - добавил он.
- Напомним, Дарницкий райсуд Киева запретил распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Виктора Медведчука на такое распространение.
- Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук заявила, что после решения суда книгу раскупилы за считанные минуты .
- Издательство обжалует решение суда о запрете книги.
- Вахтанг Кипиани анонсировал новый тираж книги.
- Украинский призывают к флешмоба # ВсихНеЗасудиш - покупать запрещенную судом книгу о Стусе.
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