"Минкульт рекомендует к чтению": Ткаченко поддержал книгу Кипиани "Дело Василия Стуса"

20 октября, 2020, 12:15

Председатель Минкульта Александр Ткаченко пообещал, что лично закупит часть нового тиража книги "Дело Василия Стуса" для украинских библиотек, пока дело будет на рассмотрении в суде

Об этом глава министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко написал в Facebook.

"Создатель" темников "решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя будут знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции ", - заявил Ткаченко.

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"Короче, МКИП рекомендует книгу к чтению. И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - добавил он.

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