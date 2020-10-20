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Espreso.tvОбщество"Маска на вашем лице - это безопасность других людей": Зеленский обратился к украинцам и местной власти

"Маска на вашем лице - это безопасность других людей": Зеленский обратился к украинцам и местной власти


фото: reuters
Адаптивный карантин не отменяет элементарных правил защиты от коронавируса

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту, передает Еспресо.TV .

"Противодействие COVID-19 продолжается. Рекорды по количеству больных фиксируются в мире ежедневно, к сожалению, Украина - не исключение. Адаптивный карантин и менее строгие меры безопасности были необходимы для восстановления экономики Украины", - сказал он.

Зеленский сказал, что это не отменяет элементарных правил.

"Я хочу обратиться ко всем гражданам Украины, которые, несмотря на страшные ежедневные цифры, либо вообще не носят маски, или делают это" для галочки ". Маска на вашем лице - это безопасность других людей", - заявил Зеленский.

Он добавил, что депутатов это также касается.

"Понятно, что и свои коррективы вносят местные выборы. Местные власти хотят нравиться избирателям, саботирует решение правительства и проводит многотысячные концерты в День города", - отметил президент.

Он назвал это игрой в "плохого" полицейского в Киеве и "хорошего" на местах.

"Возможно, количество голосов за вас будет больше, но количество больных и умерших будет на вашей совести", - подытожил Зеленский.

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