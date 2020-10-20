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Espreso.tvОбщество"Дела Майдана": суд отказался арестовать двух экс-беркутовцев

"Дела Майдана": суд отказался арестовать двух экс-беркутовцев


фото: ap
Святошинский районный суд Киева отказался поместить под домашний арест бывших бойцов спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуру

Об этом сообщает РБК-Украина.

"20 октября суд присяжных продолжил рассматривать дело о расстреле Небесной сотни на улице Институтской в Киеве. В этом преступлении обвиняют 5 экс-бойцов "Беркута": Сергея Тамтуру, Александра Маринченко, Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского", - говорится в сообщении.

Все они были освобождены в конце декабря 2019 года для участия в обмене пленными в рамках договоренностей между президентами Украины и России. Беркутовцы Тамтура и Маринченко 8 февраля 2020 года вернулись на подконтрольную территорию Украины, остальные остались в ОРДЛО.

На данный момент прокуратура попросила суд поместить двух вернувшихся обвиняемых под домашний арест, поскольку по данным правоохранителей, они могут помешать судебному процессу. Однако суд присяжных во вторник отказал в этом ходатайстве, отметив, что Тамтура и Маринченко не скрываются от суда.

Оставшихся в ОРДЛО беркутовцев прокуратура просит объявить в международный розыск.

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