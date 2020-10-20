"Барселона" в меньшинстве разгромила "Ференцварош" в матче соперников "Динамо" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
За испанцев сегодня отличились Лионель Месси, который реализовал пенальти в начале матча, Филиппе Коутиньо, Ансуи Фати, Педри и Усман Дембеле. В составе венгров забил украинец Игорь Харатин, как и Месси, с одиннадцатиметровой точки.
Украинский хавбек "Ференцвароша" Александр Зубков провел на футбольном поле 71 минуту. Харатин сыграл целый матч.
Для "Ференцвароша" нынешняя Лига чемпионов первая за последние 25 лет. В следующем туре "Динамо" сыграет на выезде против команды Сергея Реброва, а "Ювентус" примет "Барселону". Матчи состоятся 28 октября. Начало в 22:00.
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа G
"Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия) 5:1
Голы: Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 52, Педри, 82, Дембеле, 89 - Харатин, 70 (пен.)
Удаление: Пике, 68
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