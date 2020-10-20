Промоутер назвал имена следующих соперников Ломаченко

20 октября, 2020, 11:55

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что украинский боксер вернется во втором полулегком весе

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, легкий вес (до 61,2 кг), где Ломаченко проиграл бой за титул абсолютного чемпиона мира американцу Теофимо Лопесу, оказалась для него слишком велика, поэтому украинский боксер может вернуться во втором полулегком дивизион (до 59 кг).

"Похоже, что ребята из легкого веса слишком большие для него", - сказал Арум и заявил, что Ломаченко может вернуться в полулегком весе и провести поединки против других боксеров промоутерской компании Top Rank - мексиканца Мигеля Берчельта и американцев Джеймела Херринга или Шакура Стивенсона.

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