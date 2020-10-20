Промоутер назвал условие реванша Ломаченко против Лопеса
20 октября, 2020, 15:25
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что реванш украинского боксера против американца Теофимо Лопеса возможен только после пандемии
Об этом сообщает ESPN .
По словам Арума, организация реванша целесообразна только при условии, что зрители вернутся на трибуны и на поединке можно будет заработать.
"Если делать реванш, то делать его тогда, когда весь этот коронавирус закончится, когда люди будут вакцинированы, и мы сможем это монетизировать, продавать билеты и все остальное", - сказал Арум.
Опция реванша ни была прописана в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко заявил, что не намерен во второй раз драться с украинцем.
- Напомним, 18 октября Василий Ломаченко уступил американцу Теофимо Лопесу в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Ломаченко не согласился, что заслуживал поражения по очкам от Лопеса.
- 18 октября Лопес заявил, что не намерен давать Ломаченко возможность реванша.
- 20 октября стало известно, что Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса изменит категорию .
- Ломаченко, из-за поражения от Лопеса, опустился на седьмую позицию в рейтинге самых лучших боксеров мира.
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