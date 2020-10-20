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Espreso.tvСпортПромоутер назвал условие реванша Ломаченко против Лопеса

Промоутер назвал условие реванша Ломаченко против Лопеса


фото: Getty Images
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что реванш украинского боксера против американца Теофимо Лопеса возможен только после пандемии

Об этом сообщает ESPN .

По словам Арума, организация реванша целесообразна только при условии, что зрители вернутся на трибуны и на поединке можно будет заработать.

"Если делать реванш, то делать его тогда, когда весь этот коронавирус закончится, когда люди будут вакцинированы, и мы сможем это монетизировать, продавать билеты и все остальное", - сказал Арум.

Опция реванша ни была прописана в контракте на бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг). Теофимо Лопес после победы над Василием Ломаченко заявил, что не намерен во второй раз драться с украинцем.

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