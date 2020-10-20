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Espreso.tvОбществоПредседатель Одесской ОГА переболел коронавирусом

Председатель Одесской ОГА переболел коронавирусом


фото: reuters
Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый выздоровел после коронавируса

Об этом он написал в Facebook.

По его словам была слабость, насморк, повышенная температура и кашель.

"Получил отрицательный результат теста на COVID-19. Поэтому с сегодняшнего дня работаю уже на рабочем месте в Одесской областной государственной администрации", - заявил он.

  • У главы Одесской областной государственной администрации Максима Куцого 12 октября обнаружили коронавирус.

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