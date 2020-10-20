По 50 млн грн: в Украине приватизировали второй завод "Укрспирта"
Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИУ).
"Второй по счету приватизационный аукцион спиртовой отрасли состоялся 20 октября, сообщили в Фонде госимущества Украины", - говорится в сообщении.
Артемовский спиртзавод был продан за 50 млн грн при стартовой цене в 29,66 млн грн - в ходе торгов она выросла на 68,6%.
В торгах участвовало две компании.
"Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - подчеркнули в Фонде госимущества.
2: 0 Демонополизация спиртовой отрасли побеждает! Только что завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и ...Опубликовано Фонд государственного имущества Украины Вторник, 20 октября 2020 г.
- Напомним, с 1 июля госпредприятие "Укрспирт" больше не является монополистом в спиртовой отрасли, поэтому Министерство финансов выдало лицензии на производство спирта частным заводам.
- 12 августа Кабмин утвердил трехлетнюю программу реформирования спиртовой отрасли, которая предусматривает приватизацию активов "Укрспирта".
- Первый выставленный на аукцион актив "Укрспирт" - Немировское МПД - было приватизировано за 55 млн грн.
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