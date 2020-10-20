По 50 млн грн: в Украине приватизировали второй завод "Укрспирта"

20 октября, 2020, 21:02

Артемовский спиртзавод ГП "Укрспирт" в Харьковской области продан за 50 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества (ФГИУ).

"Второй по счету приватизационный аукцион спиртовой отрасли состоялся 20 октября, сообщили в Фонде госимущества Украины", - говорится в сообщении.

Артемовский спиртзавод был продан за 50 млн грн при стартовой цене в 29,66 млн грн - в ходе торгов она выросла на 68,6%.

В торгах участвовало две компании.

"Победитель аукциона, в соответствии с действующим законодательством, после получения права собственности на этот объект, получит возможность стать участником открытого рынка спирта", - подчеркнули в Фонде госимущества.

2: 0 Демонополизация спиртовой отрасли побеждает! Только что завершился аукцион по продаже имущества Артемовского МПД и ... Опубликовано Фонд государственного имущества Украины Вторник, 20 октября 2020 г.

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