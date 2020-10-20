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Espreso.tvОбществоОккупанты в ОРДЛО усиленно агитируют местных жителей воевать против Украины, - разведка

Оккупанты в ОРДЛО усиленно агитируют местных жителей воевать против Украины, - разведка

Террористы активизировали пропаганду среди населения ОРДЛО на участие в боевых действиях против Украины

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

Оккупационные администрации активизировали пропагандистскую работу среди населения о прохождении военной службы в российских оккупационных войск.

"Сейчас, несмотря на увеличение агитационных групп и привлечения ресурса подконтрольных СМИ, качество и количество лиц, которые хотели подписать контракт, не удовлетворяют потребности противника в комплектовании подразделений за счет местных жителей. Оккупанты вынуждены осуществлять набор среди лиц, не имеющих постоянного места трудоустройства, и бывших "военных", которые были уволены за нарушение условий контрактов или после окончания их сроков ", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net/ua/n3225806

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