Оккупанты применили стрелковое оружие вблизи Светлодарска и Майорска
20 октября, 2020, 17:58
С начала текущих суток, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"С начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск оккупанты применили стрелковое оружие.
Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
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