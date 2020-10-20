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Espreso.tvОбществоОккупанты применили стрелковое оружие вблизи Светлодарска и Майорска

Оккупанты применили стрелковое оружие вблизи Светлодарска и Майорска


фото: reuters
С начала текущих суток, 20 октября, на Донбассе зафиксировано два нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксированы два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск оккупанты применили стрелковое оружие.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

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