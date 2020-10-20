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Espreso.tvОбществоОбвинения безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, - Верланов о подозрении от ОГПУ

Обвинения безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, - Верланов о подозрении от ОГПУ


фото: Facebook Сергія Верланова
Экс-глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов отреагировал на подозрение от ОГПУ в недополучении бюджетом более 2 млрд грн, заявив, что это является "абсолютно безосновательным и очередным образцом юридического трэша"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей", - отметил Верланов.

Он отметил, что Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков.

"Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - подчеркнул Верланов.

К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически ...

Опубликовано Сергей Верлановым Вторник, 20 октября 2020 г.

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