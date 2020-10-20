Обвинения безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, - Верланов о подозрении от ОГПУ
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей", - отметил Верланов.
Он отметил, что Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков.
"Обвинения в отношении меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу. Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - подчеркнул Верланов.
К сожалению, в Офисе Генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически ...Опубликовано Сергей Верлановым Вторник, 20 октября 2020 г.
- Напомним, на внеплановом заседании Кабмина 24 апреля уволили руководителя налоговой службы Сергея Верланова.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль впоследствии объяснил решение об увольнении главы налоговой "угрозой экономической безопасности" страны.
- 7 мая экс-глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил об обысках в его доме со стороны Службы безопасности Украины. Он заявил, что во время обыска в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей, однако ничего не изъяли.
- В СБУ объяснили, что осуществляли более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием Налоговой.
- Так, 20 октября бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, которого подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, сообщили подозрение в недополучении бюджетом более 2 млрд грн.
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