Несмотря на "красную" зону: в Сумах возобновили работу автобусов между городами и областями
Об этом сообщает ТСН .
Транспорт едет и готов перевозить пассажиров по всем направлениям, но пассажиров на вокзале единицы.
После того, как на прошлой неделе в Сумах запретили осуществлять посадку на рейсы междугородного и межобластного сообщения и закрыли все кассы, люди перестали приходить на автовокзал. Сейчас работает только одна касса.
О полном восстановлении транспортного сообщения автовокзал сообщили вчера вечером после заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
В ОГА говорят, что пункт о транспортных ограничений "красной" карантинной зоны определенных соответствующим постановлением Кабмина не внесли в протокол решения, так как это может сами решать органы местного самоуправления.
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