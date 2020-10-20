Несмотря на "красную" зону: в Сумах возобновили работу автобусов между городами и областями

20 октября, 2020, 10:17

В городе Сумы, который две недели находится в "красной" зоне карантина, 20 октября восстанавливают транспортное сообщение с другими городами

Об этом сообщает ТСН .

Транспорт едет и готов перевозить пассажиров по всем направлениям, но пассажиров на вокзале единицы.

После того, как на прошлой неделе в Сумах запретили осуществлять посадку на рейсы междугородного и межобластного сообщения и закрыли все кассы, люди перестали приходить на автовокзал. Сейчас работает только одна касса.

О полном восстановлении транспортного сообщения автовокзал сообщили вчера вечером после заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

В ОГА говорят, что пункт о транспортных ограничений "красной" карантинной зоны определенных соответствующим постановлением Кабмина не внесли в протокол решения, так как это может сами решать органы местного самоуправления.