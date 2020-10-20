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Espreso.tvОбществоНе все мечты сбываются, - Степанов о возможной отставке

Не все мечты сбываются, - Степанов о возможной отставке

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прокомментировал вероятность своей отставки

Об этом сообщает Укринформ .

"О вашем вопросе, я вам уже отвечал: не все мечты сбываются", - ответил Степанов на вопрос народного депутата Ольги Стефанишиной.

Так, Стефанишина обратила его внимание на то, что в Украине ежедневно официально фиксируют шесть тысяч больных коронавирусом, которым "неделями не выдают результаты тестов", а также акцентировала на том, что в стране зафиксировано почти 310 000 заражений COVID и уже шесть тысяч украинцев умерли.

"Сколько еще нужно, чтобы заболело и умерло, чтобы вы наконец в отставку ушли?" - спросила депутат.

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