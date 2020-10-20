На Житомирщине, у офиса кандидата в мэры Коростеня, произошел взрыв
Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает УНИАН.
Правоохранители отметили, что около 11:00 в полицию поступила информация от дирекции гостиницы "Коростень" о том, что в подсобном помещении, расположенном на верхнем этаже, повреждено одно из окон.
"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая фиксирует обстоятельства и разбирается в ситуации, принято решение вызвать взрывотехническую службу. Ориентировочно, событие имело место в промежуток времени от 4 до 5 часов утра. Пострадавших нет", - сообщила руководитель прессслужбы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.
Как сообщает местное издание Древлянская громада, в помещении отеля расположен офис кандидата в мэры Коростеня Юрия Выговского.
Фото: издание Древлянская громада
- Напомним, ЦИК назначила местные выборы в Украине на 25 октября 2020 года. В этом году они состоятся в условиях пандемии.
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