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Espreso.tvОбществоНа Житомирщине, у офиса кандидата в мэры Коростеня, произошел взрыв

На Житомирщине, у офиса кандидата в мэры Коростеня, произошел взрыв


фото: видання Древлянська громада
Во вторник, 20 октября, в отеле Коростеня Житомирской области прогремел взрыв. По информации СМИ, там расположен офис кандидата в мэры Коростеня Юрия Выговского

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции, передает УНИАН.

Правоохранители отметили, что около 11:00 в полицию поступила информация от дирекции гостиницы "Коростень" о том, что в подсобном помещении, расположенном на верхнем этаже, повреждено одно из окон.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая фиксирует обстоятельства и разбирается в ситуации, принято решение вызвать взрывотехническую службу. Ориентировочно, событие имело место в промежуток времени от 4 до 5 часов утра. Пострадавших нет", - сообщила руководитель прессслужбы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Как сообщает местное издание Древлянская громада, в помещении отеля расположен офис кандидата в мэры Коростеня Юрия Выговского.

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Фото: издание Древлянская громада

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