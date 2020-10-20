 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа местных выборах победят пять партий, - опрос

На местных выборах победят пять партий, - опрос

Накануне дня местных выборов в Украине окончательно оформилась пятерка партий-лидеров, которые получат наибольшую совокупную поддержку во всех регионах

Об этом свидетельствует агрегированный рейтинг политических партий, опубликованный социологической группой "Рейтинг" .

Среди определился и непременно собирается проголосовать, партия "Слуга народа" имеет 16,7% поддержки, ОПЗЖ - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%, "Батькивщина" - 8,6%, "ЗАаМайбутнє"- 7,4%. Другие политсилы не проходят 5% -го барьера.

"Новичком" среди политических лидеров украинцев является, таким образом, только партия "За Майбутнє", которая была создана в конце мая этого года и в течение пяти месяцев демонстрировала постоянный рост рейтинга.

Опросы группы "Рейтинг" проводилось 16-19 октября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать