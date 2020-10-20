На местных выборах победят пять партий, - опрос

20 октября, 2020, 13:35

Накануне дня местных выборов в Украине окончательно оформилась пятерка партий-лидеров, которые получат наибольшую совокупную поддержку во всех регионах

Об этом свидетельствует агрегированный рейтинг политических партий, опубликованный социологической группой "Рейтинг" .

Среди определился и непременно собирается проголосовать, партия "Слуга народа" имеет 16,7% поддержки, ОПЗЖ - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%, "Батькивщина" - 8,6%, "ЗАаМайбутнє"- 7,4%. Другие политсилы не проходят 5% -го барьера.

"Новичком" среди политических лидеров украинцев является, таким образом, только партия "За Майбутнє", которая была создана в конце мая этого года и в течение пяти месяцев демонстрировала постоянный рост рейтинга.

Опросы группы "Рейтинг" проводилось 16-19 октября среди граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.