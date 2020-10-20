На Луганщине отец и сын пытались разобрать гранату, произошел взрыв
20 октября, 2020, 09:41
33-летний мужчина и его отец в Рубежном попытались дома разобрать гранату, они выжили, но доставлены в больницу
Об этом сообщает пресс-секретарь областной полиции Татьяна Погукай в Facebook.
"По предварительной информации сотрудников следственно-оперативной группы, которые работают на месте происшествия, установлено, что на кухне в квартире дома на ул. Победителей, в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой произошел взрыв", - говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадали 61-летний мужчина и его 33-летний сын. Оба мужчины доставлены в больницу с повреждениями различной тяжести.
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