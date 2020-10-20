На Харьковщине ректора одного из университетов будут судить за взятку в 300 тыс. грн

20 октября, 2020, 17:21

В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс. грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

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