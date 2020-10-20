 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Харьковщине ректора одного из университетов будут судить за взятку в 300 тыс. грн

На Харьковщине ректора одного из университетов будут судить за взятку в 300 тыс. грн


фото: nabu
В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс. грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.

Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать