На Харьковщине ректора одного из университетов будут судить за взятку в 300 тыс. грн
20 октября, 2020, 17:21
В Харьковской области проректор одного из университетов предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"Руководители университета, используя свое служебное положение, требовали от частного предпринимателя 300 тыс. грн неправомерной выгоды за заключение договора аренды помещений, находящихся на балансе университета", - говорится в версии следствия.
Правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас обвинительный акт уже находится на рассмотрении в суде.
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