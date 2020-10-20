Минздрав планирует закупить новые экспресс-тесты на COVID-19 на 1,5 млрд грн, - Степанов
Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время доклада в Верховной Раде, передает Эспрессо.TV .
"Для улучшения лабораторной диагностики мы намерены потратить почти 2 миллиардов грн из фонда борьбы с COVID-19, из них 1,5 млрд - на закупку экспресс-тестов на антиген для проведения исследований без использования лабораторных условиях из расчета 1 млн тестов в месяц" , - сказал Степанов.
Он отметил, что новые тесты использовать семейные врачи, мобильные бригады и больницы.
Степанов также отметил, что Минздрав намерен до середины ноября обеспечить 50 тыс. Тестирований в сутки, а к концу года - 75 тыс. Тестирований в сутки методом ПЦР.
Министр добавил, что для увеличения объемов тестирования также привлекли лабораторное оборудование центров СПИД. Кроме того, по его словам, сейчас происходит финальный этап испытаний Украинский тест-систем методом ИФА.
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