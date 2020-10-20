Минцифры обещает до конца года запустить онлайн-сервис еМалятко по всей стране

20 октября, 2020, 13:00

Министерство цифровой трансформации обещает до конца года сделать доступным по всей Украине онлайн-сервис еМалятко

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, комплексная услуга еМалятко будет доступна онлайн на портале "Действие" по всей Украине уже до конца 2020 года. Сервис позволит родителями получить все необходимые услуги для новорожденного ребенка онлайн за 20 минут вместо визитов в 11 государственных учреждений и сбора 37 документов.

В пресс-службе отметили, что пока сервис доступен в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в городе Киев. Для того, чтобы услуга еМалятко была доступна онлайн для всех украинский, Минцифры работает над внедрением электронного медицинского заключения о рождении во всех родильных домах.

"Чтобы воспользоваться комплексной услугой еМалятко онлайн, необходимо иметь квалифицированную электронную подпись, которую можно получить удаленно, например, в государственном ПриватБанка. Вся информация, которой владеет государство о гражданине, автоматически подтянется в электронном кабинете гражданина. Пользователю нужно просто дозаполнить свободные поля заявления - сделать это может как иметь ребенка, так и отец ", - пояснили в ведомстве.

В пресс-служба отметили, что благодаря еМалятко родители могут получить до девяти государственных услуг, две из которых - госрегистрация рождения и определения происхождения ребенка - являются обязательными, остальные - опциональными.

Также отмечается, что до конца 2020 года онлайн также появится услуга по оформлению удостоверений родителей и ребенка из многодетной семьи.

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