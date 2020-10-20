Местные выборы: из-за нехватки бюллетеней в Харькове открыли производство

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Соответствующее заявление поступило в полицию 20 октября от заместителя председателя одной из политических партий... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза, похищение, повреждение, сокрытие или уничтожение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко на телеканале "UA: ХАРЬКОВ" во вторник вечером сообщил, что речь идет о нехватке 5 тыс. бюллетеней.

В то же время пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" сообщает о нехватке 6 тыс. бюллетеней.

По словам члена политсовета "ОПЗЖ" Андрея Спасского, в Слободском районе Харькова вместо 106 590 бюллетеней, которые городская комиссия приняла из типографии, Слободская территориальная комиссия получила на выдачу на 2,5 тысячи меньше - 104 090 бюллетеней.

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