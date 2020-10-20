Малиновский не сыграет за "Аталанту" в 1-м туре Лиги чемпионов
20 октября, 2020, 17:51
Украинский хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский пропустит 1-й тур Лиги чемпионов из-за травмы
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются. Пока украинец тренируется индивидуально.
"Да, у Руслана есть небольшое повреждение. Одну игру точно пропустит", - сказал агент полузащитника Сергей Серебренников.
21 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, "Аталанта" сыграет против датского "Мидтьюллана".
В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 4 матча и 1 результативная передача. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.
- 15 октября Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины.
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