Малиновский не сыграет за "Аталанту" в 1-м туре Лиги чемпионов

20 октября, 2020, 17:51

Украинский хавбек итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский пропустит 1-й тур Лиги чемпионов из-за травмы

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

Точные сроки восстановления футболиста не сообщаются. Пока украинец тренируется индивидуально.

"Да, у Руслана есть небольшое повреждение. Одну игру точно пропустит", - сказал агент полузащитника Сергей Серебренников.

21 октября, в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, "Аталанта" сыграет против датского "Мидтьюллана".

В текущем сезоне на счету 27-летнего Руслана Малиновского 4 матча и 1 результативная передача. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 21 млн евро.

15 октября Малиновский вышел на первое место в рейтинге самых дорогих футболистов Украины.