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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника


фото: Getty Images
Во вторник, 20 октября, будут сыграны восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

Лига чемпионов

1-й тур

20 октября

Группа E

22:00 "Челси" (Англия) - "Севилья" (Испания)

22:00 "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия)

Группа F

19:55 "Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

22:00 "Лацио" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Группа G

19:55 "Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"

22:00 "Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"

Группа H

22:00 "Лейпциг" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)

22:00 ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

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