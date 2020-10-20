Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Киевское "Динамо" в этом сезоне Лиги чемпионов выступает в группе G. Среди соперников туринский "Ювентус", испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
Лига чемпионов
1-й тур
20 октября
Группа E
22:00 "Челси" (Англия) - "Севилья" (Испания)
22:00 "Ренн" (Франция) - "Краснодар" (Россия)
Группа F
19:55 "Зенит" (Россия) - "Брюгге" (Бельгия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
22:00 "Лацио" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Группа G
19:55 "Динамо" (Украина) - "Ювентус" (Италия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 1"
22:00 "Барселона" (Испания) - "Ференцварош" (Венгрия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 3"
Группа H
22:00 "Лейпциг" (Германия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция)
22:00 ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия), прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 13 октября стало известно, что Криштиану Роналду не сыграет против киевского "Динамо" в 1-м туре Лиги чемпионов.
- 14 октября главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло назвал Мирча Луческу выдающимся специалистом .
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