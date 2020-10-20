КИУ зафиксировал аномальный рост количества избирателей в более чем 20 громадах

20 октября, 2020, 18:44

Представители Комитета избирателей Украины фиксируют аномальный рост числа избирателей в более чем 20 громадах, что может свидетельствовать об использовании технологии "избирательного туризма", целью которой является искажение результатов выборов в отдельных громадах

Об этом заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на пресс-сконференции, передает Интерфакс-Украина.

Алексей Кошель сообщил, что целые группы избирателей могли изменить избирательный адрес в результате финансовой мотивации, поэтому в день голосования они могут организовано прибывать в громады и голосовать за определенных кандидатов или политические силы.

"Наибольшее количество "избирательных туристов" - в курортной Каролино-Бугазской ОТГ в Одесской области. В сентябре количество избирателей в громаде выросло почти на 13% - с 4 097 до 4 610. Если они организованно примут участие в голосовании, это означает, что при явке около 40% каждый четвертый избиратель может быть участником схемы по искажению результатов выборов", - отметил Кошель.

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Он добавил, что в течение месяца резко возросло количество избирателей в Фонтанской сельской громаде в Одесской области (плюс 745 новых избирателей), Слободка-Кульчиивецкой громаде Хмельницкой области (плюс 239), Студениковской (плюс 183) и Козинской (плюс 171) громадах в Киевской области .

По его словам, в условиях острой конкуренции даже несколько десятков голосов финансово мотивированных "избирательных туристов" могут повлиять на результаты голосования. Когда же в такие схемы включают сотни избирателей - это прямой путь к фальсификациям.

"Поэтому не исключено, что в день выборов мы можем увидеть попытки блокирования работы таких групп, в том числе силовым путем", - отметил Кошель.

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