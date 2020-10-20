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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: в течение суток умерли 113 человек, 5469 - заразились

Коронавирус в Украине: в течение суток умерли 113 человек, 5469 - заразились

По состоянию на утро вторника, 20 октября, в Украине зафиксировано 309 107 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 5786 - летальные, 129533 человека выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ

В течение суток 19 октября был зафиксирован 5469 новых случаев коронавируса, 113 пациентов умерли, 3044 - выздоровели.

По регионам заболеваемость распространяется следующим образом:

- Винницкая область - 8523 случая;
- Волынская область - 11 164 случая;
- Днепропетровская область - 11393 случаи;
- Донецкая область - 7389 случаев;
- Житомирская область - 10 471 случай;
- Закарпатская область - 11 956 случаев;
- Запорожская область - 6616 случаев;
- Ивано-Франковская область - 16 987 случаев;
- Кировоградская область - 1642 случая;
- г. Киев - 31310 случаев;
- Киевская область - 13 166 случаев;
- Львовская область - 25 392 случая;
- Луганская область - 2576 случаев;
- Николаевская область - 6053 случая;
- Одесская область - 19343 случаи;
- Полтавская область - 6300 случаев;
- Ровенская область - 16 184 случая;
- Сумская область - 9321 случай;
- Тернопольская область - 17 738 случаев;
- Харьковская область - 29 559 случаев;
- Херсонская область - 2629 случаев;
- Хмельницкая область - 11 239 случаев;
- Черновицкая область - 18 081 случай;
- Черкасская область - 7095 случаев;
- Черниговская область - 6980 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 20 октября в Центр поступило 6039 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с началу 2020 года зарегистрирован 379 315 сообщений о подозрении на COVID-19.

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