КГГА ищет инвестора для обустройства канатной переправы через Днепр до Труханова острова
Об этом говорится на сайте КГГА.
"Киевская городская государственная администрация объявляет конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова ", - говорится в сообщении.
Согласно условиям конкурса, инвестиционным объектом является обустройство канатной переправы через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова.
Согласно документу, ориентировочная общая стоимость проекту составляет почти 3,7 млн грн с учетом НДС. При этом окончательные технико-экономические показатели, а также подробная информация по объекту инвестирования, в том числе его окончательная стоимость, определяется на основании разработанной проектно документации.
В документе также отмечается, что срок обустройства объекта не должен превышать 12 месяцев с момента вступления в силу инвестиционным договором.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-