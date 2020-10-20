КГГА ищет инвестора для обустройства канатной переправы через Днепр до Труханова острова

20 октября, 2020, 12:23

Киевская городская государственная администрация (КГГА) объявила конкурс по поиску инвестора для обустройства канатной переправы через Днепр до Труханова острова

Об этом говорится на сайте КГГА.

"Киевская городская государственная администрация объявляет конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова ", - говорится в сообщении.

Согласно условиям конкурса, инвестиционным объектом является обустройство канатной переправы через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова.

Согласно документу, ориентировочная общая стоимость проекту составляет почти 3,7 млн грн с учетом НДС. При этом окончательные технико-экономические показатели, а также подробная информация по объекту инвестирования, в том числе его окончательная стоимость, определяется на основании разработанной проектно документации.

В документе также отмечается, что срок обустройства объекта не должен превышать 12 месяцев с момента вступления в силу инвестиционным договором.

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