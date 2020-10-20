Катастрофа Ан-26 под Харьковом: семьям погибших курсантов выплатили компенсации

20 октября, 2020, 15:20

Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета АН-26

Об этом сообщили в пресс служба Минобороны, передает РБК-Украина.

"Выплата в размере 750-кратного прожиточного минимума... проведена путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - говорится в сообщении.

Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 млн грн.

Сейчас продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета АН-26.

Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb