Катастрофа Ан-26 под Харьковом: семьям погибших курсантов выплатили компенсации
20 октября, 2020, 15:20
Министерство обороны выплатило компенсации семьям всех курсантов, погибших в авиакатастрофе самолета АН-26
Об этом сообщили в пресс служба Минобороны, передает РБК-Украина.
"Выплата в размере 750-кратного прожиточного минимума... проведена путем зачисления средств на карточные счета, открытые семьями курсантов в учреждениях банков на их выбор", - говорится в сообщении.
Родственникам 19 погибших курсантов выплатили 28 млн грн.
Сейчас продолжается работа правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы самолета АН-26.
Родственникам экипажа компенсации выплатят после завершения официального расследования.
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