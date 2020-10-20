Карантин: в Германии объявили о локдауне в одном из регионов

Об этом сообщает ВВС, передает РБК-Украина.

"105 тысяч жителей общины Берхтесгеденер, граничащей с Австрией, смогут покидать дома только по самым важным причинам в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении.

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, за последние две недели в регионе уровень заражения коронавируса достиг 273 случаев на 100 тыс. населения.

При этом в Германии уровень заражения коронавирусом достиг 84 случаев на 100 тыс. населения.

На время локдауна в Берхтесгеденере школы, рестораны, бары, театры, спортивные залы, кинотеатры и гостиницы будут закрыты, однако церковные службы будут разрешены.

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