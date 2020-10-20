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Espreso.tvМирГенпрокурор должен быстро провести расследование в отношении сына Байдена, - Трамп

Генпрокурор должен быстро провести расследование в отношении сына Байдена, - Трамп

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора Билла Барра начать расследование о коррупции в отношении сына его соперника от Демократической партии Джо Байдена

Об этом сообщает DPA, передает "Европейская правда".

"Мы должны заставить генерального прокурора действовать. Он должен действовать, и он должен действовать быстро", - сказал Трамп в телефонном интервью Fox News, призвав обнародовать результаты до выборов 3 ноября.

Газета сообщила об электронных письмах, якобы полученных с ноутбука, вероятно оставленного Хантером Байденом в ремонтной мастерской, в которых говорится о том, что Джо Байден использовал свою должность вице-президента, чтобы обогатить своего сына.

Джо Байден отрицает все правонарушения, заявив, что он не говорил со своим сыном о своем бизнесе. Многие СМИ поставили под сомнение подлинность содержания ноутбука.

Ранее Трамп призвал генерального прокурора проверить семью Байденов перед выборами, а также других политических оппонентов, включая бывшего президента Барака Обаму.

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