ГАСИ разрешила строительство скандального "делового центра" на Сагайдачного в Киеве

20 октября, 2020, 15:54

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) 12 октября выдала ООО "Сага 18" разрешение на строительство объекта по ул. Сагайдачного, 18 в Подольском районе Киева.

Об этом пишут "Наши Деньги".

Так, согласно данным на официальном сайте ГАСИ, разрешение выдано на "завершение строительства делового центра (новое строительство) на ул. Петра Сагайдачного, 18 в Подольском районе г. Киева (коррекция)".

В издании напомнили, что компания "Сага" с осени прошлого года пыталась получить разрешение ГАСИ на строительство на ул. Сагайдачного, 18. ГАСИ отказывала дважды в этом году. В частности. 14 августа - по ряду причин, в том числе: из-за превышения высотности фасада, необеспечении проезда, в том числе площадки для разворота пожарной техники.

Также отмечается, что в соответствии с исходными данными и разрешением ГАСИ - "Сага 18" завершает строительство семиэтажного делового центра.

"Однако, на собственном сайте и на сайтах продажи жилья объект на ул. Сагайдачного, 18 позиционируется как жилой комплекс Saga City Space. Впрочем, застройщик пытается избегать слова "квартиры" и продает "апартаменты", - пишет издание.

Новые градостроительные условия и ограничения на завершение строительства делового центра на ул. Сагайдачного, 18 ООО "Сага 18" получило 29 марта 2019 года.

ООО "Сага 18" через суд обязало Минкульт повторно рассмотреть вопрос о согласовании проектной документации фирмы по "деловому центру" на ул. Сагайдачного, 18. Минкульт пропустил сроки кассационного обжалования этого решения.

По данным "Наших денег", следователи Главного управления Нацполиции расследуют уголовное производство, начатое 10 июня этого года. В рамках этого производства 17 августа на два участка по ул. П. Сагайдачного, 18, являщихся частной собственностью, и незавершенное строительство Деловой центр I и II очередь Подольский райсуд Киева наложил арест. Но 17 сентября этот арест отменил судья Голосеевского райсуда Киева, ссылаясь на нарушение территориальной подсудности.

В конце июля этого года застройщик открыл уличную часть Saga City Space.

По информации издания, ООО "Сага 18" было создано в сентябре 2017 года. Его учредителями являются закрытые недиверсифицированные венчурные корпоративные инвестиционные фонды "Атлон" и "Эверест", руководителем которых является Дмитрий Евсей - юрист Андрея Вавриша, экс-заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, а ныне владельца Saga Development.

Генподрядчиком строительства является ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз", с которым застройщик заключил договор в ноябре 2019 года. Владельцами "Атмосфера Инжиниринг Системз" в равных долях являются Наталья Берест, Евгений Ивинской, Виктория Коробенко и ООО "Роксвил", которым владеет Михаил Петрик - партнер по бизнесу Артема Петрощука, родного брата Евгения Петрощука - одого из непубличных, однако ключевых советников председателя Укравтодора Александра Кубракова. В 2019 году Евгений Петрощук напрямую владел долей в ООО "Атмосфера Инжиниринг Системз".

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