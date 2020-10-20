Филарет о коронавирусе: Страха не было никакого, потому что я убежден, есть вечная жизнь

20 октября, 2020, 22:38

Экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата 91-летний Филарет рассказал, как две недели выздоравливал от коронавируса

Об этом патриарх Филарет сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

"Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, - ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь - ну, я по воле Божьей перейду в другую", - сказал он.

Филарет добавил, что медицина в Украине находится в тяжелом состоянии, но люди должны благодарить врачей за то, что они делают "большое святое дело".

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