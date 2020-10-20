Филарет о коронавирусе: Страха не было никакого, потому что я убежден, есть вечная жизнь
20 октября, 2020, 22:38
Экс-глава Украинской православной церкви Киевского патриархата 91-летний Филарет рассказал, как две недели выздоравливал от коронавируса
Об этом патриарх Филарет сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
"Две недели лежал в реанимации. Но Господь помог побороть эту эпидемию коронавируса и, видите, - ожил. Страха не было никакого, потому что я знаю, убежден, есть вечная жизнь. И если Богу угодно, чтобы я закончил земную жизнь - ну, я по воле Божьей перейду в другую", - сказал он.
Филарет добавил, что медицина в Украине находится в тяжелом состоянии, но люди должны благодарить врачей за то, что они делают "большое святое дело".
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- Напомним, 4 сентября стало известно, что у бывшего главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета диагностирован коронавирус.
- На следующий день у владыки диагностировали воспаление легких.
- 16 сентября экс-патриарх УПЦ КП Филарет выздоровел от коронавируса .
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