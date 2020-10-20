Экс-игрок сборной Украины Воронин объяснил, почему стал тренером московского "Динамо"

20 октября, 2020, 17:27

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо", потому что устал ждать предложения от Андрея Шевченко

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

Несколько лет назад Воронину предложили стать скаутом сборной Украины по футболу, но украинец так и не дождался официального предложения.

"Во время квалификации к ЧМ-2018 мне позвонил Андрей Шевченко и предложил помочь национальной команде в роли скаута. Я был рад сотрудничать с родной сборной, после чего ждал официального назначения. Поэтому отклонил несколько других предложений - в частности, из Германии. Время шло, но телефон молчал. Параллельно я получал образование, учась в центре лицензирования тренеров при УАФ. Неожиданно поступило предложение войти в немецкий тренерский штаб "Динамо" во главе с Сандро Шварцем, с которым 20 лет назад мы три года играли в "Майнце". Поскольку звонка из Киева я устал ждать, а "Динамо" для меня команда не чужая - решил дать согласие", - сказал Воронин.

41-летний Андрей Воронин сыграл за сборную Украины 74 матча и забил 8 голов. С 2010-го по 2014-й год выступал за московское "Динамо", в котором завершил карьеру.

За свою карьеру также успел поиграть за английский "Ливерпуль", немецкие "Байер", "Майнц", "Боруссию М", "Фортуну", "Герту" и "Кельн".

Воронин устал ждать звонка из Киева Завтра свою первую тренировку в московском «Динамо» проведет немецкий ... Опубликовано Tatotake Вторник, 20 Октября 2020