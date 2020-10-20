Дисквалифицированный за допинг форвард возобновил тренировки с "Динамо"

20 октября, 2020, 08:53

Дисквалифицированный на год за употребление допинга футболист "Динамо" Артем Беседин возобновил тренировки с киевским клубом

Об этом Беседин сообщил в Instagram.

Нападающий выложил фото с базы "Динамо" и написал "В бой".

Дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. По регламенту, Беседин может возобновить тренировки с командой за два месяца до окончания срока наказания.

Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.

Форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.

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