Дисквалифицированный за допинг форвард возобновил тренировки с "Динамо"
20 октября, 2020, 08:53
Дисквалифицированный на год за употребление допинга футболист "Динамо" Артем Беседин возобновил тренировки с киевским клубом
Об этом Беседин сообщил в Instagram.
Нападающий выложил фото с базы "Динамо" и написал "В бой".
Дисквалификация 24-летнего футболиста действует до 19 декабря. По регламенту, Беседин может возобновить тренировки с командой за два месяца до окончания срока наказания.
Артем Беседин сдал положительный допинг-тест после матча группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме" в ноябре 2019 года. Он был отстранен от футбола 19 декабря прошлого года, с тех пор отсчитывается срок его дисквалификации.
Форвард провел 12 матчей и забил 2 гола за сборную Украины.
- 20 декабря 2019 нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" .
- 25 февраля Артем Беседин получил за употребление допинга дисквалификацию на один год .
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