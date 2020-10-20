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Espreso.tvОбществоДом на Марсе: Маск имеет планы по строительству города, независимого от поставок с Земли

Дом на Марсе: Маск имеет планы по строительству города, независимого от поставок с Земли


фото: forbes
Гендиректор компании SpaceX Илон Маск заявил, что у него есть планы по строительству на Марсе города, который будет полностью независим от планеты Земля

Об этом сообщает The Independent, передает Укринформ.

"Очень помогает когда есть цель - создание самостоятельного города на Марсе. Не только несколько человек на одной базе, а настоящий независимый город", - сказал Маск.

Он добавил, что сейчас разрабатываются различные проекты домов на Марсе. По мнению Маска, их нужно завершить еще до начала чрезвычайного происшествия или катаклизма на Земле. Такими, считает Маск, могут стать столкновения Земли с кометой, сверхмощное извержение вулкана или "ядерный Армаггедон".

"Цивилизация (на Земле, - ред.) не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - сказал Маск.

По словам гендиректора SpaceX, космический корабль Starship может отправиться, без людей на борту, на красную планету уже в начале 2024 года.

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