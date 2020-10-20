Далай-лама впервые пообщался с украинцами в прямом эфире

20 октября, 2020, 14:49

20 октября лауреат Нобелевской премии мира Далай-лама XIV впервые пообщался с украинцами в прямом эфире

Об этом сообщается на его официальном сайте.

На Facebook-странице организаторов EdCamp Ukraine и на странице УНИАН все желающие бесплатно могли смотреть сам диалог: он проходил с 6:30 до 7:30 по киевскому времени, на английском языке и с переводом на украинский. Эфир английском смотрели также зрители во всем мире.

Три главные фокусы диалога - "Образование для мира", "Мир в мире людей" и "Пандемия и ее влияние на человечество". Первые два отражают главные ценности, которые исповедует сам Далай-лама: важность образования, которую он называет "религией будущего", и необходимость поиска мира в конфликтном мире. Третий фокус, о пандемии, сформулировала сама жизнь.

Также вопрос от украинок и украинцев в течение 10 дней собирали на сайте события - лучшие из них ведущие поставят Далай-ламе во время диалога.

"Люди часто спрашивают об общих для всех украинцев проблемах: войну на Востоке, отсутствие устойчивого развития, - рассказывает председатель Совета EdCamp Ukraine Александр Элькин, который инициировал проведение диалога и будет его модератором. - Многие ставят и общечеловеческих вопросов: о поиске цели, счастья, мира с окружающими и собой. Интересуются мнением Далай-ламы про различные философские вопросы, идеи, и даже о диете или брачную измену. А потому, что мы - просветительское сообщество, много вопросов присылают педагоги, стремящиеся передавать детям не только академические знания , но и формировать мягкие навыки: умение сопереживать, брать ответственность, действовать вместе, быть устойчивыми".

Сам Далай-лама видит в светском, в частности школьном образовании, основанном на общечеловеческих ценностях, путь к миру и процветанию человечества. Для достижения этой цели в сотрудничестве с ведущими мировыми учеными, он инициировал создание международной программы социально-эмоционального и нравственного обучения (сёэн) - ее разработали на базе исследовательского Университета Эмори в США. Сейчас в Украине 197 педагогов летают внедрения программы по развитию мягких навыков в 26 школах 23 областей страны при поддержке Министерства образования и науки Украины, Института проблем воспитания Национальной академии наук Украины и Общественного службы мира GIZ. Официально объявляла начало пилоту експертка из образовательных политик, тогда - министр образования и науки Украины, Лилия Гриневич. Она примет участие и в диалоге с Далай-ламой.

Также участниками разговора будут фронтмен группы «Антитела» и друг Фонда ООН в области народонаселения Тарас Тополя и телеведущая Наталья Мосейчук. Они и Лилия Гриневич будут ведущими онлайн дискуссий, которые пройдут неделю спустя, и каждая из которых глубже раскрывать отдельный фокус разговора.

"Он - настоящий духовный лидер, человек, который не только статусом, но своей жизнью демонстрирует высшую степень нравственности. И он имеет огромное веру в силу образования. Для меня как педагог это очень ценно, - признается Лилия Гриневич. - Мы стоим на пороге новой великой эпохи для человечества. Времени, когда человеческие отношения, умение сопереживать, сохранять устойчивость станут самыми высокими ценностями и одновременно - главными вызовами для системы образования. Далай-лама может быть для нас большим источником идей и вдохновения - как нам ответить на эти вызовы ".

Похожие ощущения перед событием и в телеведущей Натальи Мосейчук:

"У меня еще не было опыта общения с духовными лидерами мирового масштаба. Такое поражает, это великий почет и ответственность, - считает журналистка. - С нетерпением жду, что он скажет, какие мысли донесутся в Украину. Сегодня, когда мы не знаем точно, как человечеству относиться к пандемии, что мы должны понять из этого опыта, как она нас изменить, мысли Далай-ламы могут быть открытием. Может, я преувеличиваю, но он, кажется, сверхчеловеческие качества".

"Это будет очень важный эфир, и для меня это большая ответственность - задать вопрос от украинского народа моральному авторитету мирового масштаба", - говорит Тарас Тополя. Самое главное, что он хотел бы услышать от Далай-ламы - совет для всех украинцев: "Я хочу спросить у Далай-ламы, нужно ли нашему народу, чтобы вырастить единство внутри нас. И какую роль в этом будет играть образование".

Дискуссии состоятся:

27 октября в 18:00 ( "Мир в мире людей" с участием Тараса Тополи),

30 октября в 18:00 ( "Образование для мира" с участием Лилии Гриневич),

30 октября в 18:00 ( "Пандемия и ее влияние на человечество" с участием Натальи Мосейчук).

Кто такой Далай-лама

Его Святейшество Далай-лама XIV (имя при рождении - Джецун Джампхел Нгаванг Лобсанг Еше Тэнцзин Гьяцо) - 14-й Далай-лама и духовный лидер Тибета, лауреат Нобелевской премии мира.

Родился 6 июля 1935 года в семье крестьянина в Тибете. В возрасте 2 лет был объявлен реинкарнацией прошлого Далай-ламы XIII. В 1950 году, когда независимый Тибет был только оккупирован Китаем, в возрасте 15 лет полностью взял на себя обязанности Далай-ламы - духовного и политического лидера страны. После Тибетского восстания 1959 был вынужден покинуть Тибет, как и тысячи его соотечественников и поселиться в городе Дармсала на севере Индии.

С тех пор Далай-лама продолжает быть лидером буддийского мира и до 2011 года был председателем Правительства Тибета в изгнании. Далай-лама XIV никогда не призывал к насильственному возвращению независимости Тибета, но использует все возможности мирного разрешения ситуации. За свой вклад в развитие мира и гуманизм, защита прав человека во всем мире в 1989 году получил Нобелевскую премию мира.

Далай-лама XIV выступает с лекциями, участвует в панельных дискуссиях, проводит диалоги с представителями различных культур, наций и религий, посещает университеты и государственные учреждения. Значительную часть его деятельности составляют межрелигиозные контакты: он встречался с главами христианских те иудейских церквей, духовными лидерами ислама, сикхизма, индуизма. С Иоанном Павлом II он встречался 6 раз.

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