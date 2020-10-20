 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЦыганковым интересуется лидер чемпионата Англии, - Луческу

Цыганковым интересуется лидер чемпионата Англии, - Луческу


фото: facebook.com/fcdynamoua
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заинтересован в переходе Виктора Цыганкова в английский клуб

Об этом Луческу сообщил в интервью La Gazzetta dello Sport .

По его мнению, Цыганков является талантливым украинским футболистом, а в его переходе заинтересован лично главный тренер нынешнего лидера чемпионата Англии "Эвертона" итальянец Карло Анчелотти.

"Супряга может стать отличным центральным нападающим, ему просто нужно набраться опыта. Но он не единственный талант клуба. В защите я использую кропотливая 2002 года рождения, слева - Миколенко 1999 -го. Они оба очень хорошие. Также есть 23-летний Цыганков, для меня это крупнейший украинский талант. У него были проблемы со здоровьем, но он восстановился. Анчелотти спрашивал о нем  для "Эвертона", - сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

  • Напомним, 19 октября Мирча Луческу перед игрой Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что итальянскому клубу не хватает португальского форварда Криштиану Роналду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 октября, 2020 вторник

больше новостей

20 октября, 2020 вторник

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать