Цыганковым интересуется лидер чемпионата Англии, - Луческу

20 октября, 2020, 12:38

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заинтересован в переходе Виктора Цыганкова в английский клуб

Об этом Луческу сообщил в интервью La Gazzetta dello Sport .

По его мнению, Цыганков является талантливым украинским футболистом, а в его переходе заинтересован лично главный тренер нынешнего лидера чемпионата Англии "Эвертона" итальянец Карло Анчелотти.

"Супряга может стать отличным центральным нападающим, ему просто нужно набраться опыта. Но он не единственный талант клуба. В защите я использую кропотливая 2002 года рождения, слева - Миколенко 1999 -го. Они оба очень хорошие. Также есть 23-летний Цыганков, для меня это крупнейший украинский талант. У него были проблемы со здоровьем, но он восстановился. Анчелотти спрашивал о нем для "Эвертона", - сказал Луческу.

В нынешнем сезоне Цыганков сыграл за "Динамо" 8 матчей, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 19 октября Мирча Луческу перед игрой Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что итальянскому клубу не хватает португальского форварда Криштиану Роналду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb