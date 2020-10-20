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Espreso.tvОбществоCOVID-19: в Киеве инфицированный совершил самоубийство, выпрыгнув из окна больницы

COVID-19: в Киеве инфицированный совершил самоубийство, выпрыгнув из окна больницы

Больной COVID-19 68-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна киевской больницы

Об этом сообщает "24 канал".

Трагедия произошла в больнице №8, которую перепрофилировали для больных коронавирусом.

Информацию о самоубийстве подтвердили в полиции Оболонского района. По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допросили еще одного пациента, который находился в палате в момент совершения самоубийства.

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