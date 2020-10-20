COVID-19: в Киеве инфицированный совершил самоубийство, выпрыгнув из окна больницы
20 октября, 2020, 20:07
Больной COVID-19 68-летний мужчина покончил с собой, выпрыгнув из окна киевской больницы
Об этом сообщает "24 канал".
Трагедия произошла в больнице №8, которую перепрофилировали для больных коронавирусом.
Информацию о самоубийстве подтвердили в полиции Оболонского района. По данным правоохранителей, погибшему было 68 лет. Он выпрыгнул с четвертого этажа медучреждения.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи допросили еще одного пациента, который находился в палате в момент совершения самоубийства.
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