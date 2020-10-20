Чтобы не перебивали: кандидатам в президенты США на следующих дебатах смогут выключать микрофоны

20 октября, 2020, 08:14

Во время следующего раунда предвыборных дебатов в США кандидатам в президенты смогут выключать микрофоны в случае нарушения регламента

Об этом заявила беспартийная комиссия по вопросам президентских дебатов, передает "Радио Свобода" .

Изменения в порядке проведения дебатов вводят, чтобы участники не могли перебивать друг друга во время выступлений. Такая инициатива была предложена после первого раунда дебатов, состоявшихся 29 сентября. Во время первого тура дебатов действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно перебивал кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Комиссия надеется, что кандидаты с уважением будут относиться к времени друг друга, что будет способствовать развитию цивилизованного дискурса в пользу зрителей", - говорится в заявлении комиссии.

Отключение микрофонов позволит участникам дебатов выступать по 2 минуты в начале каждого 15-минутного блока дебатов. После этого микрофоны обоих учансикив будут включены для открытой дискуссии.

В штабе Дональда Трампа выступили против таких изменений, однако действующий президент таки согласился принять участие в дебатах.

Следующие дебаты состоятся 22 октября и будут последними перед президентскими выборами, которые запланированы на 3 ноября.

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